Благодаря приставам на двух ж/д станциях в Новосибирской области появились указатели для слабовидящих

Специальные знаки установили после вмешательства судебных приставов. Фото: ГУ ФССП по НСО

На двух железнодорожных станциях в Новосибирской области появились тактильные знаки для слабовидящих. Их установили после вмешательства судебных приставов.

Речь идет об остановочных платформах «Рожневский бор» и «Матвеевка», сообщили в ГУ ФССП по региону.

Директор организации, отвечающей за благоустройство железнодорожных станций, долгое время игнорировал требование суда сделать специальные указатели. Якобы у него не было на это денег.

Директора неоднократно привлекали к административной ответственности и выписывали ему штрафы. В общей сложности он выплатил 180 тысяч рублей.

В итоге на станциях создали условия для слабовидящих. Там установили тактильные знаки со шрифтом Брайля, а также лестничные сходы.

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