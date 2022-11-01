Сторож детского сада оказался браконьером, застрелившим четырех косуль в Новосибирской области

Экспертиза доказала вину охотника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске бывший сторож детсада не смог обжаловать приговор за убийство четырех косуль. Инцидент произошел днем 4 ноября 2020 года в хозяйстве «Южноозерское».

42-летний местный житель поехал на охоту на автомобиле «ВАЗ -21213 с друзьями. В пути он заметил стайку косуль. Не имея лицензии, он погнался за дичью и подстрелил 4 особи. Трупы косуль на месте нашел егерь. Он и задержал подозреваемого.

Охотник из села Морозовка Карасукского района ранее не был судим, работал сторожем детского сада. Подсудимый при этом имеет инвалидность третьей группы

- Первоначально подсудимый отрицал вину, однако егерь помог доказать вину. Своими действиями он причинил ущерб государству на 160 тысяч рублей. Суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Ирина Смородина. – Также судом установлен для него запрет заниматься охотой на два года.

Приговор вступил в законную силу.

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