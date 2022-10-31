Помощник президента РФ Мединский поздравил новосибирцев с открытием стелы

Новосибирцев поздравили с открытием стелы. Фото: соцсети Анны Терешковой

Помощник президента РФ Владимир Мединский поздравляет новосибирцев с открытием стелы «Город трудовой доблести».

— Присвоение Новосибирску этого почетного звания — дань благодарности нашим предкам, совершившим в годы войны беспримерный воинский, трудовой, человеческий подвиг. В то тяжелое для всей страны время в Новосибирске круглосуточно работали заводы и многопрофильные предприятия, в том числе эвакуированные из разных уголков Родины, — процитировала мэрия сообщение Мединского. — Будем хранить в наших сердцах память о воинском и трудовом подвиге наших отцов и дедов во имя настоящего и будущего нашей любимой Родины! Всегда помнить, что в славной летописи Великой Победы навсегда запечатлен подвиг ваших земляков!

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» Новосибирску присвоили 2 июля 2020 года. После опроса горожан, было решено установить стелу на площади Калинина. В ноябре 2021 года власти определились с ее дизайном. А весь последующий год шла подготовка самой площади Калинина — убрали парковки, незаконные ларьки, перенесли остановки общественного транспорта. И вот, 3 ноября 2022 года, состоится тожественное открытие стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести».

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