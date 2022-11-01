Сибирячка обвинила в обмане мужчину, обещавшего вернуть потерянный телефон сына

Мужчина просил деньги за информацию о телефоне. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Новосибирска рассказала об обмане, с которым столкнулась после пропажи телефона сына. Мальчик пошел вечером гулять. А когда вернулся домой, обнаружил, что сотового нет. Его мама написала пост в соцсетях о пропаже. После чего ей в личные сообщения тут же «постучал» незнакомец.

- Он написал мне в сообщении, что может помочь найти телефон по IMEI. Сфотографировала ему коробку от телефона и код. Он выслал адрес, где якобы находится телефон, а номер квартиры после оплаты 800 рублей должен был сказать, - рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. – После мужчина отправил номер квартиры и сказал, что в наш телефон вставлена другая симка. Мол, новый номер мы узнаем, если отправим еще 400 рублей, я отказалась.

По словам женщины, после этого мужчина удалил все сообщения. Она заподозрила, что попалась в руки мошенника.

- А телефон на следующий день нашел друг сына и принес нам, - говорит сибирячка.

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