«Они что, яйца не моют?»: Жительница Новосибирска нашла в торте перья от курицы

В торте были перья. Фото: "Flamp"

Жительница Новосибирска нашла в торте перья. По ее словам, она купила десерт в одном из кондитерских магазинов. Отрезав кусок, женщина была неприятно удивлена.

- Интересно, откуда перья в коржах? Яйца не моют перед тем как разбивать?! Такие деньги дерут, а качество на 0, мало приятного! - возмущается покупательница на сайте Flamp.

На фотографии, приложенной к отзыву, видны два темных пера. Женщина предполагает, что, скорее всего, они принадлежат несушкам.

Напомним, что на днях жительница Новосибирска нашла в хлебе пластмассовую деталь, а в булочках – плесень.

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