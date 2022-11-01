«Догнать за 32 секунды»: сибирячка в инвалидном кресле выступила на трассе «Формулы-1»

Сибирячка проехала 100 метров за 32 секунды. Фото: Предоставлены Ольгой Халявиной

Новосибирская спортсменка Ольга Халявина завоевала «бронзу» в гонках на инвалидных колясках. Жительница Искитима рассказала об итогах соревнований «Пара Сочи 2022».

Спортсменка накачала руки, занимаясь пауэрлифтингом. Фото: Предоставлено Ольгой Халявиной

- Я готовилась к пауэрлифтингу, но организаторы сняли эту дисциплину. Потом был забег на 100 метров для спортсменов в колясках – на асфальте гоночной трассы для «Формулы 1». Было сложно: ты несешься, тебя заносит... Я даже пересекла дорожку соперницы, но пришла третьей с результатом в 32 секунды. Победительница пришла за 30 секунд, – рассказала КП-Новосибирск Ольга Халявина.

Гонки на колясках проходили на трассе "Формулы-1". Фото: Предоставлено Ольгой Халявиной

Вторую «бронзу» Ольга получила в стрельбе из электронного оружия из коляски.Золото сборной области принесла Анна Быкова. Спортсменка с ДЦП стала первой в гонке в своей категории, еще одну бронзу принесла девушка с ДЦП Дарья Меркурьева в настольном теннисе. В общем зачете сборная заняла 12 место из 52 команд, улучшив прошлогодние показатели в два раза.

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