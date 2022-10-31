В Новосибирске для транспорта на неделю закроют улицу Оловозаводскую

Ограничения продлятся до 7 ноября.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Улицу Оловозаводскую в Новосибирске на неделю перекроют для транспорта из-за ремонтных работ на теплотрассе.
— С 1 по 7 ноября для проезда закрывается проезжая часть в районе дома №25, к.1 по улице Оловозаводская, — сообщили в мэрии.
Напомним, что улицу перекрывали совсем недавно — с 11 по 16 октября. Тогда это также было связано с ремонтом теплотрассы, но около другого здания. В этот раз перекрытие также затронет движение общественного транспорта, а именно:
Автобусов:
— № 88 «ОРМЗ — Центральный корпус» — в обратном направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме. В прямом направлении — по действующей схеме;
— № 96 «Цветущая Плющиха — Ул. Саввы Кожевникова» — в прямом направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Оловозаводской: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Оловозаводская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;
— № 12 «Ул. Александра Чистякова — Ул. Дюканова» — в обратном направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме. В прямом направлении — по действующей схеме;
— № 29 «Юго-Западный ж/м — Ул. Александра Чистякова» — в прямом направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.
Маршрутное такси № 29а «Ул. Александра Чистякова — Ул. Петухова — Ул. Александра Чистякова» — на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме.
Троллейбус № 29 «Северо-Чемской ж/м — М. «Площадь Маркса» — закрывается.
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