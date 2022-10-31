В ночном баре Октябрьского района семеро мужчин набросились на гэбээровцев

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

28 октября в 21.30 бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности выпроводили на улицу трех пьяных девушек, устроивших драку в кафе на улице Мира. В полицию их передавать не стали, условившись, что драчуньи добровольно возместят заведению материальный ущерб на сумму 2000 рублей за разбитую во время драки посуду.

Еще одна компания - четыре пьяных мужчины - подралась в этот же вечер в сауне на проспекте Дзержинского. Сигнал тревоги поступил в дежурную часть ГВАРДИИ в 23.35. Прибывшие бойцы ГБР драку разняли, после чего двое ее участников ушли, а двое других покидать баню не захотели и набросились с кулаками уже на «гвардейцев». Нападавших пришлось задержать и передать в полицию.

Ранним утром 29 октября бойцам ГБР-74 довелось разнимать сразу семерых дравшихся в ночном баре Октябрьского района молодых мужчин. Те, увидев входящих в бар «гвардейцев», забыли друг о друге и набросились на них объединенными силами. На помощь были направлены еще две группы быстрого реагирования ГВАРДИИ, все нарушители были успокоены и задержаны.

29 октября в 17.14 в караоке-клубе отеля на Вокзальной магистрали была нажата тревожная кнопка. Двое пьяных разгоряченных мужчин грубо нарушали общественный порядок - громко спорили между собой, ругались, мешая отдыхающим. На предложение бойцов ГБР-75 покинуть заведение один из мужчин отреагировал неадекватно - попытался выхватить у «гвардейца» табельное огнестрельное оружие. Он был задержан и передан сотрудникам полиции.

30 октября днем бойцы ГБР-78 ГВАРДИИ в супермаркете «Пятерочка» на улице Выборной с разницей в один час задержали и передали полицейским двух пьяных хулиганов, угрожавших работникам магазина физической расправой.