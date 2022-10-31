В Советском районе Новосибирска иномарка снесла лавочку и задела стоящее рядом авто

В неприятную ситуацию водитель иномарки попал 30 октября. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В Новосибирске автомобиль марки Daewoo Nexia сначала снес лавочку, а потом подбил припаркованный во дворе автомобиль. ДТП произошло на улице Вахтангова, сообщили в группе «АСТ-54».

В неприятную ситуацию водитель иномарки попал в воскресенье, 30 октября. На записи с камер видеонаблюдения запечатлен момент, как машина катится в сторону скамейки и наезжает на нее. Также авто задевает стоящее рядом транспортное средство.

Водитель сдал назад и вышел из салона. Он вернул лавочку на прежнее место, осмотрел сначала чужой автомобиль, а потом – свой. После этого запись прерывается. В комментариях отметили, что водитель все-таки сбежал с места ДТП.

Интернет-пользователи предположили, что инцидент произошел из-за того, что мужчина не поменял летнюю резину на зимнюю.

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