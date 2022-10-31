В Новосибирске на улицу Бориса Богаткова общественный транспорт вернется с 1 ноября

Троллейбусы вернуться к прежней схеме движения с 3 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске на улицу Бориса Богаткова с 1 ноября вернется общественный транспорт, кроме троллейбусов. Последние восстановят свою схему движения на два дня позже — с 3 ноября.

— С 1 ноября восстанавливается движение автобусов №6, 39, 44, 98 и маршруток №18, 42 и 51. Движение электрического транспорта будет открыто после полного восстановления контактной сети троллейбуса 3 ноября, — пояснили в мэрии.

Напомним, что ремонт на улице Бориса Богаткова стартовал в июне этого года. Завершить его должны были в конце сентября, но по разным причинам сроки сдвигались. В итоге ремонт закончили 31 октября.

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