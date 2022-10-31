Детский омбудсмен взяла на контроль дело сбитого в Новосибирске 6-летнего мальчика

Водитель сбил мальчика и уехал с места ДТП. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль дело сбитого 6-летнего мальчика. Напомним, ЧП случилось в воскресенье, 30 октября в Татарске. Как выяснилось позже, за рулем машины был новосибирский Сергей Мамонтов. После случившегося он покинул место ДТП, однако потом сам явился в полицию.

Против Мамонтова возбудили уголовное дело, суд отправил его под арест на 11 суток.

— Версия о том, что ребёнка сбил депутат, никак не может повлиять на расследование по поводу нахождения виновных в этой аварии. Виновный должен быть наказан вне зависимости от его статуса и положения, — отметили в аппарате уполномоченного по правам ребенка. — Сейчас здоровье мальчика — первоочередной вопрос в данной ситуации.

Пострадавшему мальчику пришлось наложить несколько швов, ребенка уже обследует детский травматолог из Куйбышева. В дальнейшем его планируется переправить в Областную клиническую больницу.

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