«Я чудом не провалилась!»: Жительница Новосибирска пожаловалась на открытые люки на дороге у школы

«Я чудом не провалилась!»: Жительница Новосибирска пожаловалась на открытые люки с кипятком на дороге у школы. Фото: предоставлено Юлией.

Жительницу Новосибирска возмутила ситуация на дороге у дома № 15 на улице Сибиряков-Гвардейцев. По словам женщины, на участке открыты 2 канализационных люка. В один из них она чудом не упала.

– Никаких ограждений или предупреждений об опасности нет! Я шла по темноте на работу и чуть не провалилась! – рассказала КП-Новосибирск женщина.

На фото, которыми сибирячка поделилась с редакцией видно, что из люка выходит пар – внизу, судя по всему, течёт горячая вода.

Женщина добавила, что открытые колодцы находятся рядом со школой № 128. По этой дороге, говорит горожанка, ходят дети. Она беспокоится за их безопасность.

О проблеме женщина рассказала в соцсети. В комментариях откликнулись сотрудники мэрии. Они написали, что приняли в работу жалобу сибирячки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber