В суды Новосибирской области поступило 10 исков с обжалованием частичной мобилизации

По трем из десяти исков отказали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В суды Новосибирской области с начала частичной мобилизации поступило 10 исков об оспаривании решений призывной комиссии. Трое истцов через какое-то время отказались от исков, еще два хотят вернуть заявления и два иска находятся на рассмотрении.

— По состоянию на 31 октября по трем искам суды отказали в удовлетворении исковых требований. Двое истцов повестки о мобилизации не получали и на заседание призывной комиссии не являлись, однако попросили суд освободить их от частичной мобилизации. Суд постановил, что не имеет полномочий в рамках административного иска подменять военного комиссара района, а решение о призыве граждан на военную службу по частичной мобилизации находится в ведении Призывных комиссий райвоенкоматов, — пояснили в Управлении судебного департамента региона.

С третьим иском в суд обратился 33-летний мужчина. Он утверждал, что не может быть мобилизован по медицинским основаниям. Однако этому не нашлось доказательств.

— Военный комиссариат предоставил данные, из которых следовало, что в течение последних лет мужчина не обращался за медпомощью ни в районные медучреждения, ни в медицинскую службу НВВКУ пока находился в мобилизационном пункте. Суд в итоге в иске отказал, — пояснили в департаменте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер