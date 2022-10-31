В Новосибирске маршрутка №23 изменит схему движения

Изменения начнут действовать с 1 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрутное такси №23 «Метро «Речной вокзал» − улица Экваторная» продлевает схему движения и меняет название. Это произойдет со вторника, 1 ноября.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, маршрут будет называться «Метро «Речной вокзал» − ИКЭМ».

Маршрутка №23 будет курсировать в обоих направлениях по следующей схеме: улица Экваторная, улица Зеленая Горка, Садовый проезд, остановка «Садовый проезд», Садовый проезд, улица Зеленая Горка, улица Тимакова.

В Управлении пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска объяснили, что изменения ввели, чтобы улучшить транспортное обслуживание горожан. Ранее продлить маршрут просили местные жители.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber