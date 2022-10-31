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НовостиОбщество31 октября 2022 9:15

В Новосибирске маршрутка №23 изменит схему движения

Об этом сообщили в мэрии города
Анастасия ХРОМЫХ
Изменения начнут действовать с 1 ноября.

Изменения начнут действовать с 1 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маршрутное такси №23 «Метро «Речной вокзал» − улица Экваторная» продлевает схему движения и меняет название. Это произойдет со вторника, 1 ноября.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, маршрут будет называться «Метро «Речной вокзал» − ИКЭМ».

Маршрутка №23 будет курсировать в обоих направлениях по следующей схеме: улица Экваторная, улица Зеленая Горка, Садовый проезд, остановка «Садовый проезд», Садовый проезд, улица Зеленая Горка, улица Тимакова.

В Управлении пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска объяснили, что изменения ввели, чтобы улучшить транспортное обслуживание горожан. Ранее продлить маршрут просили местные жители.

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