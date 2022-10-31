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НовостиПроисшествия31 октября 2022 9:00

Пьяный новосибирец пырнул в живот свою супругу

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Надежда КАСЬЯНОВА
Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пьяный новосибирец пырнул в живот свою 56-летнюю супругу. Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Дело возбудили по статье за умышленное причинения тяжкого вреда здоровью.

— 60-летнего подозреваемого задержали на месте преступления. Как выяснилось, после совместного распития спиртного между парой внезапно возникла ссора, и мужчина ударил супругу ножом в живот, — рассказали в региональном МВД.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

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