В Новосибирской области директора стоянки на озере оштрафовали за плохой причал

Директора стоянки для маломерных судов на озере Чаны оштрафовали за нарушение требований эксплуатации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директора стоянки для маломерных судов на озере Чаны оштрафовали за нарушение требований эксплуатации. Базы стоянки и ее причальные сооружения не были оснащены техсредствами.

— Вопреки требованиям правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов руководство ООО «Бухта Лазурная» не обеспечило оснащение базы стоянки и ее причальные сооружения необходимыми техническим средствами, а также контроль за выходом (приходом) маломерных судов в плавание, — пояснила старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Евгения Чиханчина.

Барабинская транспортная прокуратура вынесла директору общества представление, после которого все нарушения были устранены. Но его все же оштрафовали на 550 рублей.

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