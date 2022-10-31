В Новосибирске за выходные гаишники поймали 37 пьяных водителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению нетрезвых автомобилистов. В результате чего за выходные, 29 и 30 октября, поймали 37 пьяных водителей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по городу.

– 16 автомобилистов задержали за управление машинами в состоянии опьянения. 17 – за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Четверо были задержаны за управление авто в нетрезвом состоянии или за отказ от прохождения медосвидетельствования повторно. Они попадают под уголовную ответственность по статье 264.1 УК РФ, – уточнили в ГИБДД по Новосибирску.

В полиции напомнили, что за пьяную езду предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2-х лет (минимум от полутора). Если же водитель сел под градусом за руль повторно, ему светит наказание посерьёзнее – штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. А также лишение свободы на срок до двух лет. Прав в таком случае лишат на срок до 3-х лет.

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