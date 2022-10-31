Размер имеет значение: компания «Дизайнмастер» запустила новый медиафасад

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

В октябре 2022 года оператор наружной рекламы «Дизайнмастер» пополнил сеть своих рекламных конструкций еще одним медиафасадом.

В рамках дальнейшего развития сети светодиодных экранов компания «Дизайнмастер» установила новую диджитальную рекламную конструкцию. Рекламодатели Новосибирска могут размещать рекламу на широкоформатном медиафасаде размером 10х12 квадратных метров по адресу: улица Большевистская, 177.

Рекламная конструкция расположена на одной из главных транспортных артерий города с интенсивным автомобильным трафиком и представляет собой медиафасад. Учитывая малую плотность цифровых рекламных конструкций на данном участке и масштаб медиафасада, можно с уверенность сказать, что реклама не останется незамеченной. Главное преимущество такого формата - его интеграция в городскую среду и отличная видимость с большого расстояния, что гарантирует максимальный охват аудитории.

Технические возможности нового медиафасада позволяют запускать рекламные ролики продолжительностью от 10 секунд до 5 минут. Это позволит рекламодателям экспериментировать с контентом различной длительности в поисках оптимального соотношения затрат и прибыли.

Медиафасады дают самое высокое качество контакта среди всех медиа. По данным исследовательского агентства Vision, узнаваемость рекламируемого на рекламных фасадах бренда составляет 70%. Добавление медиафасадов в мультиканальную рекламную кампанию увеличивает узнаваемость бренда во всех медиа, в том числе в интернете и на телевидении. При этом стоимость эффективного охвата на медиафасадах такая же, как средняя в OOH.

- Для того чтобы выделиться из информационного шума и рекламных сообщений других конкурентов, брендам важно размещать рекламное сообщение на нестандартных цифровых конструкциях. Мы зафиксировали повышение спроса рекламодателей Новосибирска на широкоформатные конструкции, особенно если они расположены на трассах с высокой интенсивностью движения и размещение рекламы на них дает широкий охват аудитории. Медиафасад, размещенный на улице Большевистской, полностью отвечает на этот запрос со стороны клиента, - отметил Александр Суедов, коммерческий директор компании «Дизайнмастер».

Высокое качество изображения, инновационные инженерно-технические решения, размер рекламной поверхности и локация сделают рекламные кампании предпринимателей Новосибирска еще более эффективными.

По словам генерального директора компании Сергея Селезнева, в ближайших планах компании дальнейшее расширение сети медиафасадов как в Новосибирске, так и в других городах присутствия.

На данный момент уже открыты продажи размещения, телефон для справочной информации и заявок на размещение (383) 209-01-01.

Также данный медиафасад доступен для покупки эфира через онлайн-сервис для самостоятельной закупки наружной рекламы DRON. DIGITAL

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