Новосибирская область установила границы еще с тремя соседними регионами

Границы еще с тремя регионами-соседями установила Новосибирская область. Фото: администрация Черепановского района

Границы еще с тремя регионами установила Новосибирская область. Речь идет о Кемеровской, Омской и Томской областях. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Министерстве строительства НСО.

Напомним, ранее было принято решение сделать границу между Новосибирской областью и Алтайским краем. Соглашение подписали губернаторы Андрей Травников и Виктор Томенко.

− Аналогичные соглашения подписаны с главами Кемеровской, Омской и Томской областей. Таким образом, документально установлены границы со всеми соседними для Новосибирской области регионами, − рассказали КП-Новосибирск в Минстрое.

В данный момент ведется работа по внесению сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber