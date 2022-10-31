Под Новосибирском пожилой гость вонзил нож в живот 30-летнему знакомому

Под Новосибирском пожилой гость вонзил нож в живот 30-летнего знакомому. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Искитимском районе Новосибирской области в больницу попал 30-летний мужчина с ножевым ранением живота. Медики сообщили об окровавленном пациенте в полицию. Оказалось, его прирезал пожилой знакомый. Подробности разборок, которые чудом не закончились смертью, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

– Ночью 30 октября в гости к родственнице пострадавшего пришел 59-летний мужчина. Все вместе стали распивать спиртное. В процессе мужчины: молодой и престарелый, поссорились. Подозреваемый схватился за нож – ударил им противника в живот, – уточнили в полиции.

Правоохранители прибыли на место поножовщины. Там задержали подозреваемого. В квартире нашли и орудие расправы – клинок и рукоять ножа.

На пожилого агрессора возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреде здоровью с применением оружия. Меры пресечения гостю, порезавшего мужчину ножом, еще не избрали.

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