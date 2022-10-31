Жительница Новосибирска получила 440 тысяч рублей за несуществующего ребенка

Выплаты женщина незаконно получала с июня 2020 по январь 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске женщина получила 440 тысяч за несуществующего ребенка. Об этом рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура Октябрьского района проверила ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения». Представители ведомства начали выяснять, законно ли расходуются бюджетные средства, выделенные на помощь семьям при рождении детей.

Удалось установить, что местная жительница предоставила в «Центр социальной поддержки населения» фиктивное свидетельство о рождении ребенка. Благодаря этому она незаконно получила более 440 тысяч рублей за период с июня 2020 по январь 2022 года.

− В ходе прокурорской проверки вышеуказанные обстоятельства были вскрыты и материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, − отметили в публикации.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.2 УК РФ – «Мошенничество при получении выплат».

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