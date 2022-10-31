В Новосибирске 1 ноября протестируют LED-экраны вокруг стелы на площади Калинина

В Новосибирске протестируют мультимедийные панели на 30-метровой стеле. Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя.

Во вторник, 1 ноября, на площади Калинина в Новосибирске протестируют мультимедийные панели, установленные вокруг стелы «Город трудовой доблести». Об этом мэр города Анатолий Локоть рассказал в своем официальном Telegram-канале.

– Реализация проекта вышла на финишную прямую: завершается благоустройство прилегающей территории, установлены мультимедийные панели – завтра состоится их тестовое включение. Завершим все работы в срок, – заверил горожан мэр.

Напомним, открытие стелы запланировано на 3 ноября. Ради мероприятия в городе изменят схему движения транспорта, а в 19:00 пройдет торжественный митинг.

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