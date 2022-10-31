Хирург из новосибирского НИИТО снялся в передаче «Жить здорово» на Первом канале

Новосибирский хирург принял участие в съемках программы «Жить здорово». Фото: Новосибирский НИИТО имени Цивьяна

Хирург новосибирского НИИТО Василий Суздалов принял участие в съемках программы «Жить здорово». Об этом сообщили на странице научно-исследовательского института «ВКонтакте».

«Жить здорово» − это авторская передача телеведущей Елены Малышевой. Съемки нового выпуска состоялись в субботу, 29 октября.

В программе Василий выступил в роли эксперта. Он рассказал, как проходило лечение пациентки с тяжелой формой сколиоза.

Софья Литовкина приехала из Липецка. Ранее у нее диагностировали сильную деформацию позвоночника − свыше ста градусов. Девушка обратилась за помощью к новосибирским специалистам.

− Несколько лет назад новосибирские вертебрологи при помощи гало-аппарата и специальной металлической конструкции исправили деформацию позвоночника, − рассказали в публикации.

Софья лечилась в стационаре в течение более полутора месяцев. Сейчас девушка чувствует себя прекрасно и больше не страдает из-за проблем со спиной.

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