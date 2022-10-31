Директору новосибирской турфирмы, организовавшей поход на Ключевскую Сопку, продлили арест

Продлен арест директору новосибирской турфирмы, причастному к гибели 9 человек на Ключевской Сопке. Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по Камчатскому краю.
Директор новосибирской турфирмы «Экстрим Тайм», который отправил туристов с гидами на Ключевскую Сопку, останется в СИЗО до 5 января 2023 года. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщили в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.
Его обвинили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Напомним, при восхождении на вулкан погибли 9 человек, в числе которых оказался гид из Новосибирска.
– В настоящее время органом следствия установлено имущество обвиняемого, на которое по решению суда наложен арест в целях обеспечения исковых требований потерпевших, – добавили в ведомстве.
Ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что директора этапировали из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский.
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