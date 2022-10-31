Мэрия Новосибирска выделила 19,5 миллионов рублей на компенсацию расходов для семей мобилизованных

В Новосибирске мэрия начала компенсировать расходы семьям мобилизованных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэрия Новосибирска начала оказывать финансовую помощь семьям мобилизованных. На компенсацию расходов из бюджета мэрии Новосибирска дополнительно выделили 19,5 миллионов рублей. По мере необходимости сумма будет увеличиваться. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-центре мэрии.

Средства из бюджета выделяют, исходя из запросов новосибирцев. Чаще всего деньги требуются на еду, детские товары, лекарства, предметы первой необходимости, ремонт. Также многие просят возместить расходы на покупку обмундирования.

Напомним, ранее в муниципалитете отмечали, что выплата будет составлять от 20 до 100 тысяч рублей, а предоставят ее только семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за призыва члена семьи на службу в рамках частичной мобилизации.

За выплатами можно обратиться с заявлением в администрации районов Новосибирска, в управление социальной поддержки населения по телефону 227-42-85, в Городскую социальную справочную службу по телефонам 375-87-87, 8-800-222-00-50.

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