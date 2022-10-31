«С позором исключат из партии»: что ждет депутата Сергея Мамонтова за побег с места ДТП с 6-летним пострадавшим

В городе Татарске под Новосибирском местный депутат сбил ребенка и уехал с места аварии. Фото: стоп-кадр.

В городе Татарске Новосибирской области местный депутат и директор управления дорожного строительства Сергей Мамонтов проехался по 6-летнему ребенку на иномарке, поговорил с мальчиком и уехал с места ДТП. Когда машину объявили в розыск, а видео с моментом аварии разлетелось по соцсетям, депутат сам явился в отдел полиции.

В Telegram-канале правительства региона «Новосибирь» рассказали, какая судьба ждет Мамонтова.

– В региональном исполкоме «Единой России» уже заявили, что покинувшего место ДТП народного избранника с позором исключат из партии, а пострадавшему мальчику и его семье окажут всю необходимую помощь, – сообщили в областном правительстве.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что на данный момент состояние мальчика стабильно тяжелое. Ребенка положили в реанимацию центральной районной больницы.

Ранее в прокуратуре отмечали, что уголовное дело по статье о нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда не возбуждали, так как вред здоровью пока оценивают как легкий или средней тяжести.

Под вопросом – уголовная статья 125 УК РФ. Если в правоохранительных органах решат возбудить дело из-за оставления ребенка в опасности, депутату может грозить до года лишения свободы. Пока по административным статьям Мамонтова могут наказать лишением прав со штрафом, а также арестом до 15 суток.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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