Новосибирские ортопеды рассказали, в чем преимущества массажной кровати перед массажистом

Массажная кровать всегда под рукой. Фото: ИП Макарова Елена Павловна

Массажная кровать - это современная альтернатива ручному массажу.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССАЖНОЙ КРОВАТИ

• Комфортабельная, с большим количеством функций и несколькими режимами массажа на выбор. Стоит нажать кнопку пульта - и она заработает! Разве это не удовольствие?

• Массажная кровать всегда под рукой. Находясь дома, вы получаете массаж именно тогда, когда удобно вам! Не нужно подстраиваться под график массажиста.

• Правильное денежное вложение на долгие годы. Это универсальное устройство для всех членов вашей семьи.

ХОТИТЕ ИМЕТЬ ЛИЧНОГО МАССАЖИСТА У СЕБЯ ДОМА?

Массажная кровать N4* от «Нуга Бест» - это личный массажист прямо у вас дома! Прекрасный способ проведения массажа в любое время в удобном для вас месте.

Всего 20 минут в день, проведенные на Массажной кровати N4*, могут способствовать:

• расслаблению;

• снятию последствий ситуационных стрессов;

• устранению синдрома хронической усталости;

• профилактике и лечению болезней позвоночника;

• приведению мышц в тонус;

• снятию физического переутомления.

Запишитесь на бесплатное тестирование на сайте www.nugabest.site либо по телефону горячей линии 8-800-300-37-93.

Адреса наших залов:

• Красный пр-т, 200

• пр-т Дзержинского, 67

• ул. Тюленина, 16

* Maccaжер-стимулятор термотерапевтический персональный N4 с принадлежностями. РУ № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года.

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ИП Макарова Елена Павловна

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