«Дорогами добра»: «Ростелеком» в Новосибирске поделился лучшими практиками на форуме активистов и волонтеров

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

На мероприятии, организованным Западно-Сибирской железной дорогой, опытом работы поделились добровольцы из крупных компаний региона и представители волонтерского корпуса Новосибирской области.

Сотрудники «Ростелекома» рассказали собравшимся о социальных проектах компании. В качестве примера они привели программу «Азбука интернета», которая разработана для обучения пенсионеров компьютерной грамотности. Также активисты «Ростелекома» презентовали участникам форума курс лекций на тему кибербезопасности для школьников.

- Занятия по киберэтике для детей - это важная часть социальной политики компании. Уроки по правильному поведению в Сети наши волонтеры начали проводить еще несколько лет назад, когда вопросы кибербезопасности не были настолько актуальными. Но мы уже тогда знали, как важно соблюдать правила поведения в интернете и как многое от этого зависит. Сейчас занятия в школах компания организует как один из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде в поддержку хартии «Цифровая этика детства», которая объединяет лучшие практики по информационной безопасности, - уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Пенсионерам, которые приняли участие в форуме «Дорогами добра», волонтеры «Ростелекома» подарили учебники «Азбука интернета». Еще одним гостям мероприятия - ребятам из трех детских домов - передали сувениры, карточки по кибербезопасности и экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», в которой рассказывается о правилах поведения в Сети.

- Эта книга - образец учебного пособия, в котором понятным языком рассказывается о том, как защитить персональные данные, зачем придумывать сложные пароли и по каким признакам распознать мошенника в Сети. Поднимаются здесь и такие непростые вопросы как кибербуллинг и зависимость от соцсетей. Одним словом, все то, о чем необходимо знать детям в нашу цифровую эпоху, - уточнила волонтер «Ростелекома» Иветта Мартемьянова.

С текстом книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» можно познакомиться на сайте «Ростелекома».