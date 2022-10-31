Прокуратура проверит историю с сиротой, получившей квартиру с долгом в полмиллиона в Новосибирске. Фото: предоставлено Анной.

В прокуратуре Новосибирска проводят проверку после истории с сиротой Анной, получившей квартиру с полумиллионным долгом от умерших родственников. «Комсомолка» рассказывала, что взыскать деньги с 22-летней девушки пытается Управляющая компания. Там по-прежнему продолжают начислять квартплату на мёртвых жильцов.

– После публикации информации в СМИ прокуратура проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. После проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, – сообщили КП-Новосибирск в прокурате НСО.

Ранее сообщалось, что росла Аня в неблагополучной семье: мама и бабушка пили, а отец исчез и не занимался воспитанием девочки. Брат тоже пошел по «кривой дорожке»: по сей день гастролирует по тюрьмам. После смерти матери Аню под опеку взяла родственница, однако потом сдала в детдом. Девочка выросла и вышла из детдома. Когда попыталась получить жилье как сирота, ей отказали. Мол, у тебя есть жилплощадь по наследству. Некоторое время Аня пожила в квартире, которая выглядела как после бомбежки. Даже делила кров с маргинальным братом. После того, как родственник изнасиловал ее подругу, жить там Аня больше не смогла. Но вот УК такие повороты судьбы безразличны. Они обратились в суд. Теперь по решению госоргана выплачивать долги, копившиеся десятилетиями, приписали сироте. Счета девушки уже арестовали.

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