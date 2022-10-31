Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в заседании Клуба Директоров

Фото: Пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В нем приняли участие более двадцати топ-менеджеров и руководителей предприятий и организаций, в том числе, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Руководитель филиала выступила перед гостями встречи с презентацией «Качество обслуживания клиентов», в рамках которой рассказала об инструментах изучения и улучшения клиентского опыта, обратила внимание на важность диалога с клиентами, умение работать с возражениями, отметила необходимость повышения скорости обслуживания и улучшения уровня сервиса. Гости мероприятия обсудили различные вопросы клиентского сервиса, поделились опытом и дали советы.

Клуб Директоров – это дискуссионная площадка, на которой деловое сообщество Новосибирска обсуждает важнейшие вопросы бизнеса, обменивается опытом.

– Такие встречи полезны, они позволяют обсудить важные для бизнеса вопросы, получить новый взгляд на текущую ситуацию, обменяться мнениями, да и просто познакомиться с новыми людьми, – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.