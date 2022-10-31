В Новосибирске сносят долгострой «Сибирской ярмарки» возле реки Обь

В Новосибирске сносят недострой на улице Обской. Фото: скриншот панорамы Яндекс Карты.

В Новосибирске начали сносить долгострой на улице Обской. 11-этажная «коробка» располагалась недалеко от Речного вокзала. Изначально там должен был появиться выставочный центр «Сибирской ярмарки».

Здание начали строить в конце нулевых. Недострой площадью больше 20 тысяч квадратных метров в прошлом году выкупил новосибирский девелопер Тимур Саттаров. Он победил на торгах с суммой в 208 миллионов рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что недостроенный дом культуры «Сибсельмаш» рухнул на площади Маркса.

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