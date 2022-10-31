«Не надо ходить за стремянкой»: новосибирский космонавт Анна Кикина пропылесосила МКС

Новосибирский космонавт Анна Кикина убирается на МКС. Фото: стоп-кадры из видео Роскосмоса.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина показала очередной любопытный факт из бытовой жизни в космосе. На этот раз в Telegram-канале «Роскосмос» опубликовали видео, как сибирячка убирается на российском сегменте МКС.

Вооружившись пылесосом, Анна Кикина летает по модулю «Поиск» в поисках пыли на решетках вентиляции.

– В отличие от пыли на Земле, любой порыв воздуха от проплывающего мимо космонавта может взметнуть пыль. Но уборку в космосе проводить чуть проще, чем на Земле – не надо ходить за стремянкой, а достаточно подлететь к нужному месту в невесомости, – отметили в «Роскосмосе».

По субботам уборку проводят все космонавты. В других модулях за чистотой следят товарищи Анны.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как Анна Кикина подстригла коллегу на МКС машинкой-пылесосом.

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