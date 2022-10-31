В Новосибирске утром 31 октября улицы сковали глухие пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 31 октября на улицах Новосибирска наблюдаются огромные заторы. Речь о пробках на улицах Станиславского, Ватутина, Котовского. Глухие заторы на площади Труда, райсовета, проезде Энергетиков. Заторы на улицах Широкой и Станционной. Информация об этом появилась на «2ГИС».

Также пробки на Троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. На улице Немировича-Данченко затор из-за ДТП. Сложно проехать по улицам Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и проспекту Карла Маркса. Гигантский затор на Октябрьском мосту – в сторону правого берега не проехать.

На правобережье движение затруднено по Большевистской, там тоже авария, Никитина, Восход и Бориса Богаткова. Пробки на Кошурникова, Волочаевской и Дуси Ковальчук.

Уровень пробок на утро 31 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber