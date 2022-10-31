Новосибирск скует гололедом и снегом

Новосибирск засыплет мокрым снегом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода в Новосибирске 31 октября 2022 года готовит для горожан неприятный сюрприз в виде мокрого снега и гололедицы. Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Ночью синоптики обещают -3...-5, а днем − +1...+3. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 8 метров в секунду.

− Ночью преимущественно без осадков, днем – облачно с прояснениями. Днем местами небольшой снег, мокрый снег, − сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

На дорогах может образоваться гололедица. Поэтому пешеходам и автомобилистам стоит быть особенно аккуратными.

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