«Поразила душевная атмосфера»: балалаечница из Новосибирска выступила на передаче Андрея Малахова

Выступление сибирячки получилось невероятно ярким и зажигательным. Фото: предоставлено Еленой Ворфоломеевой

Новосибирская балалаечница Елена Ворфоломеева выступила на передаче «Привет, Андрей!», ведущим которой является Андрей Малахов. Программа с участием землячки вышла в эфир в субботу, 29 октября.

− Сейчас на нашу импровизированную сцену выйдет Елена Ворфоломеева с хитом вокально-инструментального ансамбля «Трава у дома», − произнес шоумен.

Выступление сибирячки получилось невероятно ярким и зажигательным. Было видно, что сама Елена получает удовольствие от происходящего.

КП-Новосибирск связалась с талантливой балалаечницей, чтобы узнать – сильно ли она переживала из-за съемок на федеральном канале.

− Конкретно в этой передаче «Привет, Андрей!» я выступала первый раз. Раньше я участвовала в съемках − в других передачах и на других каналах, но больше играла на балалайке, нежели разговаривала. Что по поводу волнения… Мне запомнилась фраза, которую я услышала давным-давно: «Если ты выходишь на сцену и не волнуешься – значит, в тебе умер артист». Поэтому немного волнения − это совершенно нормально, главное, чтобы за «буйки не заносило», − высказалась Елена Ворфоломеева.

Сибирячка призналась, что боялась наговорить лишнего в общении с гостями и ведущим.

− Я когда волнуюсь, иногда начинаю такие «перлы» выдавать − просто потом можно на цитаты разбирать. Но вроде бы все прошло хорошо, заикаться не начала. Люди восприняли позитивно – значит, все удалось. Меня поразила душевная атмосфера, царящая в студии. Люди такие доброжелательные: и за столом, и в зрительном зале − это все чувствовалось, − отметила в разговоре с КП-Новосибирск артистка.

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