Новосибирский депутат Андрей Парфенов рассказал, когда спецотряд «Вега» отправится на СВО

Андрей Парфенов рассказал, когда спецотряд «Вега» отправится на спецоперацию. Фото: соцсети

Вице-спикер областного Заксобрания Андрей Панферов высказался о сроках отправки спецотряда «Вега» на Украину. Его слова приводит «Царьград. Новосибирск».

Напомним, в батальон планируют набрать около 400 человек. В его ряды вступили уже более 200 человек.

− Отряд отправится ровно тогда, когда закончится полная подготовка и будет пройдено боевое слаживание, − отметил Андрей Панферов.

Он подчеркнул, что спешка в этом деле не нужна. Важно собрать и как следует подготовить военнослужащих для участия в спецоперации.

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