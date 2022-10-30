Накануне Хэллоуина новосибирские кафе покрылись паутиной

В преддверии Хэллоуина во многих новосибирских заведениях появились атмосферные декорации. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В преддверии Хэллоуина во многих новосибирских заведениях появились атмосферные декорации. Витрины магазинов, кафе и торговых центров украсили тыквы, летучие мыши и паутинки. Не отставать от трендов решил и театр «Красный факел»: в местном кафе тоже появились страшно красивые атрибуты.

— В кафе у «Красного факела» декоративные светильники «покрылись паутиной», — рассказали КП-Новосибирск читатели.

На само 31 октября театр тоже запланировал яркую поставку пьесы «Бог резни» Ясмины Резы. Это комедия о ссорах двух супружеских пар уже была показана на сценах Цюриха, Парижа и Бродвея. А режиссер Роман Полански даже взялся за ее экранизацию.

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