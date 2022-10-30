Жительница Барнаула пожаловалась на хамоватого водителя маршрутки

Жительница Барнаула рассказала о водителе-грубияне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Барнаула рассказала о водителе маршрутки №18, который вел себя очень грубо по отношению к ней. О конфликте в общественном транспорте пишет «Толк», ссылаясь на паблик «Черный список Барнаул».

Инцидент произошел 27 октября примерно в 13:30. Как рассказала пассажирка, она вошла в маршрутку и сразу уточнила, можно ли оплатить проезд онлайн-переводом. Ей ответили, что такой вариант допустим.

Спустя некоторое время женщина подошла к шоферу и спросила, на какой номер перевести деньги. По словам сибирячки, после этого водитель начал ее оскорблять.

− Начал называть меня тупой и необразованной, еще перешел на «ты». Я ему ответила, что я ему не подружка, чтобы со мной так разговаривать, − поделилась подробностями автор публикации.

Женщина добавила, что шофер продолжал ее оскорблять еще на протяжении нескольких минут.

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