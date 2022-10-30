Прокуратура Новосибирской области купит еще две квартиры для своих нужд

Еще две квартиры для своих нужд планирует приобрести прокуратура Новосибирской области. Фото: Александр ГЛУЗ

Еще две квартиры для своих нужд планирует приобрести прокуратура Новосибирской области. Это следует из данных, размещенных на сайте госзакупок.

Напомним, ранее Генпрокуратура по СФО объявила электронный аукцион на покупку квартиры в Октябрьском или Центральном районе Новосибирска. За нее готовы отдать 7,2 миллиона рублей.

В этот раз жилье должно располагаться в селе Довольное Новосибирской области. Цена контракта составляет 3,8 миллиона рублей. Площадь квартиры должна быть не менее 80 метров квадратных.

Еще один электронный аукцион подразумевает покупку квартиры в Барабинске. В объекте закупки указано, что жилплощадь предназначена для нужд Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. За квартиру площадью не меньше 58 квадратов предлагают 3,7 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber