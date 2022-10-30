Сталинку в Дзержинском районе Новосибирска могут признать культурным наследием

Многоквартирный жилой дом в Дзержинском районе может получить новый статус. Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия НСО

Многоквартирный жилой дом, расположенный на проспекте Дзержинского, 1а, может получить новый статус. Об этом сообщили в Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

В инспекцию поступило коллективное обращение от новосибирцев. Они попросили признать сталинку объектом культурного наследия.

Эксперты организовали работы по установлению историко-культурной ценности жилого дома в Дзержинском районе.

− Работы включают обследование объекта, фиксацию, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования, − отметили в публикации.

Необходимые мероприятия планируют завершить к февралю 2023 года.

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