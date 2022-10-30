Под Новосибирском выставили на продажу элитный коттедж с парком за 170 миллионов

В Новосибирской области продают элитный коттедж с баней, бассейном и собственным парком. Фото: Авито

В Новосибирской области продают элитный коттедж с баней, бассейном и собственным парком. За него просят 170 миллионов рублей.

Объявление опубликовано на сайте «Авито». Дом расположен в селе Ярково в Новосибирском районе.

В коттедже два этажа и семь комнат. Дом стоит на участке 150 соток. На территории можно найти несколько жилых строений, баню, бассейн, гараж и вольер для питомцев.

Главной изюминкой коттеджа является собственный парк. Деревья в нем на протяжении 15 лет выращивали старые хозяева. Они посадили там голубые ели, горные сосны, туи, карликовые пихты и другие интересные виды.

− На территории четыре изящных водопада, большой ручей с циркуляцией воды, мост с коваными перилами и много тематических мест для отдыха, − перечислили в объявлении.

В парке установлены различные скульптуры, сделанные из камня и мрамора. Атмосферность месту также придают изящные фонтаны.

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