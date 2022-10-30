Новосибирский рэпер, вышедший из комы, выпустил первый клип

Рэпер два месяца провел в коме, перенес 5 операций и встал на ноги. Фото: Предоставлено Артемием Гейко

Новосибирский рэпер Артемий Гейко восстановился после трехмесячной комы и выпустил клип «Крик из комы». В день выхода клипа музыканту вытащили спицы, через несколько недель он сможет ходить.

- Сегодня мне вытащили спицы, ходить еще больно, пока раны не затянутся. Дальше реабилитация, мечтаю выступать на сцене, – рассказал КП-Новосибирск Артемий Гейко. – Последние месяцы я был на лечении, писал тексты, доделывал альбом – он уже вышел. Спасибо маме, врачам, моей девушке и всем, кто был рядом.

В 20 лет Артемий Гейко прыгал с крыш, читал рэп и ремонтировал сотовые телефоны в Академгородке. Три года назад парня жестоко избили в подъезде своего дома. Парень впал в кому и два месяца был подключен к аппарату ИВЛ. Очнулся на 9 мая, не мог самостоятельно есть, говорить и двигаться. Врачи почти не давали шансов. Однако за 2,5 года парень восстановился: пережил пять операций на руках и ногах, вновь стал читать рэп под псевдонимом ТемаТемВременем и заработал миллион.

26 сентября хирурги НИИТО провели для Гейко пятую по счету операцию. Парня поставили на ноги. Он сделал первые шаги в специальных ортопедических кроссовках - ортезах. После снятия спиц у него начнут работать пальцы, и рэпер сможет забыть про инвалидное кресло.

- Недавно мне писали из Москвы, что полгода слушают мои треки, сказали, что делаю я очень глубоко. Я пытаюсь показать, что в человеке есть ангел и демон, и по сути, люди служат своим порокам, а надо бы выбирать другую сторону, - рассказал рэпер ТемаТемВременем. – Мой новый клип об этом – крик человека, который выбрался из комы и начал жить заново. На ноги встану, потом восстановлю голос – и снова буду популярным в рэпе.

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