Казахстанская авиакомпания Qazaq Air не смогла получить разрешения на полеты в Новосибирск

С 30 октября Qazaq Air перестает летать в Новосибирск. Фото: Qazaq Air

С 30 октября Qazaq Air перестает летать в Новосибирск. Об этом сообщили на официальной странице авиакомпании.

Рейс Астана – Новосибирск, который должен был вылететь сегодня, отменили. А рейсы Астана – Новосибирск и Усть-Каменогорск – Новосибирск временно приостановили.

Как объяснили в авиакомпании, причина заключается в том, что авиационные власти РФ не выдали ей разрешения на полеты по этим направлениям.

Людям пообещали вернуть деньги за купленные билеты. Сделать это можно либо через авиакомпанию, либо через агентство – в зависимости от того, где были приобретены билеты.

− Приносим извинения за доставленные неудобства, − обратились к пассажирам представители Qazaq Air.

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