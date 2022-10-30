В Новосибирске за 1,2 миллиона отреставрируют ворота в старинном особняке

В Новосибирске хотят отреставрировать ворота в старинном особняке. Фото: РосТендер

В Новосибирске хотят отреставрировать ворота в старинном особняке. Тендер опубликован на сайте RosTender.

Дом расположен по адресу улица Чаплыгина, 36. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Заказчиком выступает ГБУК НСО «Областной центр русского фольклора и этнографии». Заявки принимают до 3 ноября 2022 года.

Подрядчику предстоит отремонтировать въездные ворота в особняке. Главное требование – сделать их автоматическими. На работы готовы выделить 1,2 миллиона рублей.

− Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта, − отметили в проекте контракта.

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