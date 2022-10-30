В Новосибирск на учебу приехали 65 воспитанников Кадетского корпуса из ДНР

На учебу в Новосибирск приехали 65 воспитанников Кадетского корпуса из Донецка. Фото: правительство НСО

В воскресенье, 30 октября, на учебу в Новосибирск приехали 65 воспитанников Кадетского корпуса из Донецка. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Приезд ребят из ДНР организовали по поручению губернатора НСО Андрея Травникова. Среди них − 17 девочек и 48 мальчиков. Ранее все они учились в школе №4 – кадетском корпусе имени Захарченко Донецкой Народной Республики.

Кадеты приехали в Новосибирск на поезде из Ростова-на-Дону. Проходить обучение они будут в Сибирском кадетском корпусе.

Молодых россиян встретил министр образования региона Сергей Федорчук. Он выразил уверенность в том, что ребята успешно усвоят программу и найдут новых друзей.

− Ребята приехали во время школьных каникул, и поэтому у них будет время в спокойной обстановке отдохнуть, познакомиться с Новосибирской областью, − отметил министр.

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