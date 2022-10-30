В МЧС поделились подробностями ночного пожара в Кировском районе Новосибирска

В ликвидации пожара участвовали 28 человек и 8 единиц техники. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
В МЧС рассказали о пожаре на 15-м Бронном переулке в Новосибирске. ЧП произошло в ночь на 30 октября.
Сообщение о возгорании поступило в 01:53. Спустя 12 минут первый пожарно-спасательный расчет прибыл на место. Сотрудники МЧС определили, что огонь объял частный дом и надворные постройки.
Площадь пожара составила 300 метров квадратных.
− Пострадавших нет. В 06:54 возгорание ликвидировали, − сообщили в МЧС.
В общей сложности в ликвидации пожара участвовали 28 человек и 8 единиц техники. Среди них – 23 огнеборца и 6 единиц техники от МЧС.
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