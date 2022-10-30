В Новосибирской области установят почти 1000 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Новосибирской области установят 915 контейнеров для раздельного сбора отходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области установят 915 контейнеров для раздельного сбора отходов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Контейнеры закупят в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». Так, благодаря этому в Новосибирске уже появилось две с половиной тысячи специализированных емкостей.

Деньги выделяют из федерального и регионального бюджетов. План по контейнерам планируют выполнить до конца 2022 года.

Новые объекты установят в Искитиме, Бердске, Оби, а также в рабочих поселках Колывань, Коченево и Мошково.

− В Новосибирском районе сельсоветы Боровский, Верх-Тулинский, Криводановский и Раздольненский получат по 10 новых контейнеров для раздельного сбора ТКО, − отметили в правительстве НСО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске установили 8 новых контейнерных площадок.

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