Ночью в Кировском районе Новосибирска загорелась постройка

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

В ночь на 30 октября в Кировском районе Новосибирска произошел пожар. О ЧП сообщили в группе «АСТ-54».

Судя по кадрам, снятым очевидцем, огонь объял какую-то постройку, расположенную на 15-м Бронном переулке. Не исключено, что загорелся жилой дом.

− Информации о пострадавших не поступало, − отметили в публикации.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной возгорания. Подробности ЧП выясняются.

Ранее КП-Новосибирск писала о пожаре в пятиэтажке на улице Блюхера.

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