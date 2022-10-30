Ночью в Кировском районе Новосибирска загорелась постройка

По предварительной информации, никто не пострадал. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54
В ночь на 30 октября в Кировском районе Новосибирска произошел пожар. О ЧП сообщили в группе «АСТ-54».
Судя по кадрам, снятым очевидцем, огонь объял какую-то постройку, расположенную на 15-м Бронном переулке. Не исключено, что загорелся жилой дом.
− Информации о пострадавших не поступало, − отметили в публикации.
На данный момент неизвестно, что послужило причиной возгорания. Подробности ЧП выясняются.
Ранее КП-Новосибирск писала о пожаре в пятиэтажке на улице Блюхера.
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