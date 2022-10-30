Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила ХК «Сибирь» с юбилеем

Уроженка Новосибирска Анна Кикина поздравила хоккейный клуб «Сибирь» с 60-летием. Фото: стоп-кадр из видео / Роскосмос

Уроженка Новосибирска Анна Кикина, которая на данный момент находится на МКС, поздравила хоккейный клуб «Сибирь» с 60-летием. Ее видеообращение опубликовано в группе ХК в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в субботу, 29 октября, новосибирские хоккеисты сыграли с череповецкой «Северсталью». «Сибирь» одержала уверенную победу, забросив в ворота противника пять шайб.

Перед началом юбилейного матча для спортсменов и гостей выступил известный рэпер Элджей. Главным сюрпризом для всех собравшихся стало обращение космонавта Анны Кикиной.

Сибирячка поздравила ХК «Сибирь» с 60-летним юбилеем. В первую очередь она обратилась к игрокам хоккейного клуба:

− Желаю вам достигать космических результатов и уверенно следовать к Кубку Гагарина, − произнесла Анна Кикина.

Космонавт не забыла и про болельщиков. Им Анна пожелала болеть за любимый клуб так громко, чтобы это было слышно даже в космосе.

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