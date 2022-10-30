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НовостиОбщество30 октября 2022 0:00

Промозглый холод, гололёд и жуткий ветер нагрянут в Новосибирск

Новосибирцев предупредили о гололёде на дорогах днём 30 октября
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Промозглый холод, гололёд и жуткий ветер нагрянут в Новосибирск.

Промозглый холод, гололёд и жуткий ветер нагрянут в Новосибирск.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 30 октября, в Новосибирске будет холодно и ветрено. Об этом горожан предупредили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

– Днём в Новосибирске будет 0…+2. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололед. Ветер будет дуть юго-восточный. Порывы его достигнут 13 метров в секунду, – говорят метеорологи.

«Яндекс Погода» обещает днём до +1. Однако ощущаться это будет как -5. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

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